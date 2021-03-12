Около 130 компаний стали резидентами энергетического технохаба в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Резидентами энергетического технохаба, созданного в прошлом году в Петербурге вместе с компанией "Газпром нефть", уже стали около 130 компаний. Об этом сообщил журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Сегодня около 130 компаний, которые участвуют в этом большом проекте. Две иностранные компании - из Бельгии и из Австрии. Наша задача - довести до 600 высокотехнологичных компаний", - сказал он.

По словам председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова, цель создания технохаба в том, чтобы исследовать потенциал, который есть у Петербурга, - научный, образовательный, промышленный, инфраструктурный, социальный. "Использовать его для повышения технологической конкурентоспособности российского ТЭК и найти решения на новые технологические вызовы, которые стоят перед ТЭК", - отметил он. Среди технологических вызовов - создание высокотехнологичных сервисов, систем автоматизации и промышленной безопасности, инструментов геологоразведки, подводных комплексов и роботизированных технологий для бурения.

Ранее также состоялось подписание соглашения между властями Петербурга, "Газпром нефтью", компанией "Яндекс" и АНО "Центр "Арктические инициативы" о сотрудничестве в рамках реализации проекта технохаба.

В частности, предполагается, что "Газпром нефть" и "Яндекс" интегрируют набор виртуальных сервисов для бизнеса в разработанную для поддержки резидентов хаба технологическую платформу, с их помощью компании-резиденты получат бесплатный доступ к сервисам базовой облачной инфраструктуры, машинного обучения, платформы данных и автоматизированного управления. В рамках соглашения центр "Арктические инициативы" разработает систему испытательных полигонов для тестирования новых технологий и прототипов оборудования. А "Газпром нефть" и правительство Петербурга планируют разработать программы дополнительных льгот для бизнеса и субсидирования затрат на релокацию научных и инженерных кадров из других регионов.

Соглашение о запуске проекта энергетического технохаба "Санкт-Петербург" подписали в конце 2019 года губернатор Санкт-Петербурга, председатель правления "Газпром нефти" и генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию". Документ предусматривает совместную работу по стимулированию привлечения в город инженерных подразделений промышленных и энергетических корпораций, а также поддержку создания местных технологических стартапов и проектных команд.