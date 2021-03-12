МТС запустил международный 5G-роуминг в шести европейских странах и ОАЭ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. МТС запустил услугу международного роуминга передачи данных в стандарте 5G в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и шести европейских странах. Об этом говорится в сообщении компании.

5G-роуминг позволяет абонентам с 5G-совместимыми смартфонами пользоваться услугами роуминга на более высоких скоростях. Так, абонентам МТС услуги скоростного мобильного интернета и передачи данных в диапазоне n78 (3,4-3,8 ГГц) станут доступны в сетях операторов связи Telia (Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания), Vodafone (Нидерланды) и Etisalat (ОАЭ). Перечень стран с услугами 5G-роуминга будет постоянно расширяться, уточнили в МТС.

Первым российским оператором связи, который запустил подобную услугу, стал "Мегафон", открыв 5G-роуминг в Румынии в феврале 2020 года. Сейчас 5G-роумингом абоненты оператора могут воспользоваться в 20 странах, включая Китай, Южную Корею, ОАЭ, Нидерланды, Финляндию, Латвию, Австрию, Таиланд и другие, рассказали в компании.

В августе 2020 года 5G-роуминг для своих абонентов сделал Tele2, запустив услугу в Швейцарии. Сейчас компания прорабатывает запуск 5G-роуминга еще с рядом зарубежных партнеров и рассчитывает сделать это до конца года, если планам не помешает ситуация с пандемией.

В "Билайне" в свою очередь в вопросе развития 5G сейчас видят устойчивый интерес со стороны корпоративных заказчиков, сообщили в компании. При этом оператор считает, что тема роуминга пока менее актуальна в связи с небольшим проникновением терминалов и ограничениями на путешествия из-за пандемии.