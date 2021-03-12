Минвостокразвития и Минпромторг определят меры для выпуска новых видов техники в ДФО

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Представители Минвостокразвития и Минпромторга вместе с регионами ДФО разработают комплекс мер для выпуска новых видов техники гражданского назначения на Дальнем Востоке. Министерства также наладят взаимодействие по поддержке промышленности Дальнего Востока в ситуации с пандемией, соответствующее поручения были даны по итогам совещания глав регионов ДФО под руководством зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова и вице-премьера - полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

Совещание прошло в пятницу в формате видеоконференции. "Обсуждалась поддержка высокотехнологичных производств. По итогам совещания дано поручение Минпромторгу России, Минвостокразвития России совместно с дальневосточными регионами и научным сообществом разработать комплекс мер, обеспечивающий выпуск новых видов техники гражданского назначения", - сообщили в пресс-службе аппарата полпреда по итогам совещания.

Вице-премьеры также отметили необходимость синхронизировать меры двух министерств по поддержке промышленных предприятий на Дальнем Востоке. "Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг друга, синхронизировали свою работу по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше результатов для промышленности", - цитирует пресс-служба аппарата полпреда слова Трутнева. Юрий Борисов на совещании отметил, что, несмотря на кризис из-за пандемии, необходимо уже сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в дальневосточных регионах, а также на поддержку занятости населения, сохранения рабочих мест в промышленности. "Особое внимание следует обратить на эффективность реализации уже предусмотренных мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых экономических зон - территорий опережающего развития", - приводятся в сообщении слова Борисова.

Он также обратил внимание глав регионов ДФО на необходимость выполнения требований, предписанных постановлением правительства РФ "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком".

"Это так называемые квоты, призванные поддержать отечественного производителя и российскую промышленность без осуществления закупок в интересах реализации национальных проектов. Распределение финансирования мероприятий осуществляется на местах, регионами. Стало быть, это зона ответственности губернаторов, их показатели эффективности. Об этой эффективности можно будет судить по итогам года, поскольку квоты начали действовать с января", - пояснил он.

Ситуация в ДФО

По данным, которые привел на совещании Трутнев, в последние годы темпы роста в промышленной сфере Дальневосточного федерального округа превышали общероссийские примерно в два раза, но в 2020 году объем промышленного производства в округе сократился более чем на 4% и составил 95,9% по отношению к предыдущему году. По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 8% снизился индекс обрабатывающего производства. При этом в ДФО наблюдались самые высокие показатели по темпам роста объемов инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих производств - порядка 39,3%.

Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в ДФО являются нефтепереработка, металлургия, производство машин и оборудования. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта ДФО по итогам 2020 года составляет порядка 28%.