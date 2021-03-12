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Экс-глава Минэнерго Шматко возглавил совет директоров центра Ростеха по энергоснабжению

Сергей Шматко возглавлял Минэнерго России в 2008-2012 годах

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бывший министр энергетики России Сергей Шматко возглавил совет директоров корпоративного центра компетенций по энергоснабжению и энергоэффективности Ростеха, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.

"С 1 марта 2021 года председателем совета директоров ООО "РТ-Энерго" избран Сергей Иванович Шматко", - сказал собеседник агентства. Эту информацию ТАСС подтвердили в Ростехе.

В госкорпорации уточнили, что "РТ-Энерго" - это корпоративный центр компетенций в области энергоснабжения, энергосбережения и повышения энергоэффективности для организаций Ростеха. Центр занимается поставкой энергоресурсов предприятиям госкорпорации, внедрением автоматизированной системы управления энергоресурсами, аудитом объектов энергетической инфраструктуры, энергосбережением и повышением энергоэффективности.

Шматко возглавлял Минэнерго РФ в 2008-2012 годах.

Теги
РоссияШматко, Сергей Иванович
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