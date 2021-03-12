Прямые рейсы из Саранска в Симферополь и Краснодар откроют весной

ТАСС, 12 марта. Авиакомпания "Азимут" начнет в конце марта выполнять прямой рейс из Саранска в Краснодар, а в конце мая в расписании еще одного перевозчика - "ИрАэро" - появится рейс Саранск - Симферополь. Об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный директор АО "Авиалинии Мордовии" (оператор аэропорта Саранска) Александр Кистайкин.

"С конца мая авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять прямой рейс из Саранска в Симферополь. Рейс планируется дважды в неделю до сентября включительно. Также с 28 марта авиакомпания "Азимут" начнет выполнять рейс в Краснодар по средам и воскресеньям", - сказал Кистайкин.

По данным компании авиапредприятия, рейс из Краснодара будет отправляться в 08:00, посадка в Саранске - в 10:00, вылет из Саранска в Краснодар - в 16:30, посадка в Краснодаре - в 18:35. Расписание рейса в Симферополь уточняется, продажи билетов еще не стартовали, уточнил Кистайкин. В настоящее время из аэропорта Саранска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Сочи.

В 2021 году, в том числе за счет открытия новых рейсов, руководство саранского аэропорта рассчитывает восстановить пассажиропоток до уровня 2019 года и перевезти 92 тыс. человек. Как отметил Кистайкин, в 2020 году показатель из-за пандемии снизился от первоначального прогноза вдвое, однако постепенно пассажиропоток восстанавливается. "От показателей 2019 года пока отстаем на 13%. По отношению к 2020 году идет прирост на 36%, но статистику за 2020 год мы не берем в расчет. Рассчитываем в 2021 году перевезти примерно 92 тыс. человек, больших планов не ставим", - сказал Кистайкин.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. В 2017 году он был закрыт на реконструкцию, к чемпионату мира по футболу 2018 года там был возведен новый терминал площадью около 7 тыс. кв. м, реконструирована взлетно-посадочная полоса, расширены перроны и места стоянок воздушного транспорта.