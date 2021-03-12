"Алроса" в 2020 году снизила чистую прибыль по РСБУ на 54%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" по РСБУ в 2020 году снизилась на 54% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 12,26 млрд рублей, следует из материалов компании.

Выручка за отчетный период упала почти на 10% - до 144,54 млрд рублей, валовая прибыль - почти на 24%, до 53,13 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 38,63 млрд рублей (-30%). Прибыль до налогообложения снизилась почти в два раза - до 15,63 млрд рублей.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.