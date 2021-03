Три китайские компании попали в список угроз нацбезопасности США

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Федеральная комиссия по связи США (FCC) добавила еще три китайские компании в список фирм, представляющих угрозу национальной безопасности. Это следует из сообщения ведомства, которое было опубликовано в пятницу.

"Федеральная комиссия по связи сегодня опубликовала список коммуникационного оборудования и услуг, которые были признаны угрозой национальной безопасности, - говорится в заявлении. - В него входят пять китайских компаний, которые производят телекоммуникационное оборудование". В их число попали Huawei Technologies Co., ZTE Corp, Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co. В документе также подчеркивается, что данный список при необходимости будет обновлен.

В июне прошлого года FCC приняла решение признать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США. Оно запрещало использовать средства из фонда комиссии на закупку оборудования и получение услуг от Huawei и ZTE, а также от их дочерних и материнских компаний. Позднее Huawei и ZTE обратились в ведомство с просьбой пересмотреть это решение, но регулятор их отклонил.