Казино в Мехико откроют с 15 марта

МЕХИКО, 12 марта. /ТАСС/. Казино в столице Мексики смогут возобновить работу с 15 марта в связи с улучшением эпидемической обстановки. Об этом было объявлено в пятницу на пресс-конференции в видеоформате с участием главы правительства мегаполиса Клаудии Шейнбаум.

Игорные заведения и букмекерские конторы получат возможность принимать не более 20% от максимального числа посетителей, однако продавать им спиртные напитки будет запрещено. Кроме того, вновь откроются парки развлечений, а работа ресторанов будет продлена до 23:00. При этом уровень эпидемической угрозы в Мехико останется высоким - "оранжевым". "В городе на следующей неделе сохранится "оранжевый" режим", - отметила Шейнбаум.

С конца февраля 2020 года в Мехико, согласно официальным данным, коронавирусом заразились 578 835 человек, умерли 37 097 инфицированных пациентов. В последние несколько недель темпы распространения инфекции продолжают падать, к настоящему времени загрузка городских больниц снизилась до 46%. В среду в Мексику прибыла вторая партия российской вакцины "Спутник V", которую будут применять в ходе прививочной кампании среди пожилого населения столицы.