Исследование: спрос на спортивную одежду и обувь вырос почти в пять раз зимой

МОСКВА, 13 марта, /ТАСС/. Рост спроса на спортивную одежду и обувь почти в пять раз, а на товары для зимних видов спорта в два раза зафиксировали зимой 2021 года. Об этом говорится в исследовании дочерней компании Сбербанка "Сбербанк страхование", маркетплейса Goods.ru и сервиса ЮKassа (есть в распоряжении ТАСС).

По данным Goods.ru, в декабре 2020 - феврале 2021 годов спрос на товары для зимних видов спорта вырос вдвое, а на спортивную одежду и обувь - почти в пять раз. При этом оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах спорттоваров вырос этой зимой на 51% по сравнению с таким же периодом годом раньше, число покупок увеличилось на 18%. "Россияне стали тратить на коньки и лыжи больше денег. Средний чек за них составил 7 647 рублей - это почти на треть больше, чем год назад", - указано в исследовании.

Самыми дорогими покупками, по данным Goods.ru, в этом зимнем сезоне стали горнолыжная куртка за 126 041 рубль и сноуборд за 59 350 рублей.

Наиболее активно спортивные и туристические товары этой зимой покупали жители Москвы и Московской области (62% общероссийских продаж). Средний чек здесь увеличился на 20% в категории товаров для зимних видов спорта и на 78% - в категории "Спортивная одежда и обувь".

Лыжи, коньки и сноуборды также активно приобретают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Саратовской области, Пермском крае и Нижегородской области. В топ-5 регионов по продажам спортивной одежды входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ульяновская и Нижегородская области. Средний чек на товары для зимних видов спорта в российских регионах в декабре 2020 - феврале 2021 вырос в 2,7 раза, на спортивную одежду и обувь - на 30%.