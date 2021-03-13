Telegraph: Британия выделит более $111 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Власти Великобритании направят порядка £80 млрд ($111,3 млрд) на модернизацию вооруженных сил в ближайшие четыре года. Как сообщила в субботу газета The Daily Telegraph, за 10 лет объем выделенных средств на эти цели может составить около £200 млрд ($278,4 млрд).

Издание указало, что в рамках адаптации к современным условиям боевых действий правительство Соединенного Королевства планирует усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения, в частности модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2. Кроме того, Лондон намерен положить конец эпохе сокращения у себя арсенала ядерных боезарядов и перейти к наращиванию их числа. По данным The Daily Telegraph, в настоящий момент британские власти располагают примерно 180 ядерными боеголовками.

Газета отметила, что Лондон готов наращивать свой ядерный потенциал "из-за опасений увеличения ядерного арсенала Китая". Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что правительство также решило обновить систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов, как ожидается, будут заменены на подлодки типа Dreadnought.

Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы". Как подчеркнула газета, руководство Соединенного Королевства встревожено наличием подобного вида вооружений у ряда других стран, включая Россию и Иран. "Технологии совершенствуются, и это должно беспокоить нас. Сегодня все - от террористов до иностранных государств - обладают современными видами вооружений", - приводит The Daily Telegraph слова представителя британского кабмина.

Новые боевые машины и истребители

Газета также проинформировала, что со следующего года Великобритания планирует прекратить эксплуатацию 758 боевых машин пехоты (БМП) Warrior. Эти БМП, которые эксплуатируются ВС страны с 1987 года, будут выставлены на продажу. Вместо них королевство рассчитывает использовать свыше 500 боевых бронированных машин Boxer.

В то же время ожидается, что Лондон откажется от планов покупки 138 американских истребителей F-35 Lightning II. По сведениям издания, на текущий момент королевство взяло на себя обязательства о приобретении лишь 48 данных самолетов за £9,1 млрд ($12,6 млрд) к концу 2025 года. Однако эта сделка предполагает оплату в виде нескольких траншей в течение ряда лет, что может позволить британским властям отсрочить принятие решения о точном числе заказанных истребителей и тем самым избежать конфронтации с Вашингтоном, указала газета. При этом Великобритания по-прежнему стремится инвестировать в разработку многоцелевого европейского истребителя шестого поколения Tempest.

Фокус на Индо-Тихоокеанский регион

В рамках концепции "Глобальной Британии", которую премьер-министр Борис Джонсон провозгласил новой моделью позиционирования страны на международной арене после выхода из Европейского союза, повышенное внимание будет уделяться Индо-Тихоокеанскому региону, сообщила газета. Отмечается, что Лондон рассматривает возможность увеличить численность личного состава и количество боевой техники на своих базах на Ближнем Востоке и в районе Тихого океана. Издание указало, что Великобритания, в частности, может расширить свое военное присутствие в Австралии, Сингапуре и Японии.

При этом ранее британские власти подтвердили обсуждение планов по увеличению в три раза площади военной базы в Омане, чтобы "усилить свое присутствие к востоку от Суэцкого канала". Согласно The Daily Telegraph, еще одним свидетельством амбиций Лондона в Индо-Тихоокеанском регионе может стать "отправка в апреле новейшего авианосца ВМС Queen Elizabeth в Индийский океан и Восточную Азию с целью проверки соблюдения права на свободную навигацию на заднем дворе Китая".

Пересмотр оборонных и внешнеполитических приоритетов

Как указала газета, более подробная информация о планах по модернизации ВС Великобритании будет содержаться в комплексном обзоре вопросов безопасности и внешней политики королевства, который будет опубликован 16 марта. По словам самого Джонсона, в документе будет идти речь о наиболее глубоком пересмотре оборонной стратегии страны со времен холодной войны. Полная версия обзора, подготовка которого началась в конце 2019 года, будет обнародована 22 марта.

Ранее газета The Times сообщила, что в рамках пересмотра данной стратегии численность британской армии может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих - до 72 тыс. человек - с принятием на вооружение значительного числа беспилотных летательных аппаратов и транспортных средств. Предполагается также уделить большее внимание вопросам кибербезопасности и готовности к гибридному противостоянию противнику.

С 2010 года британское правительство раз в пять лет публикует стратегические обзоры вопросов обороны и безопасности. По настоянию Джонсона, занявшего пост премьер-министра Великобритании в июле 2019 года, новый обзор будет затрагивать более широкий спектр тем, включая вопросы внешней политики и долгосрочного развития страны. Документ будет содержать анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, рекомендации, касающиеся изменения его роли на международной арене после выхода из состава ЕС, а также предложения по преобразованию британских вооруженных сил.