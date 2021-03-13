Гонконгская DFS Group примет участие в выставке потребительских товаров на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 13 марта. /ТАСС/. Гонконгский туристический ритейлер предметов роскоши DFS Group примет участие в первой Китайской международной выставке потребительских товаров, которая состоится 7-10 мая в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Как пишет портал со ссылкой на представителей DFS Group, компания продемонстрирует на выставке свои успехи в сотрудничестве с международными брендами. В сообщении указывается, что участие ритейлера в мероприятии показывает его заинтересованность в китайском рынке, в строительстве порта свободной торговли Хайнаня, а также его намерение содействовать развитию острова в качестве международного центра туризма и потребления.

DFS Group была основана в 1960 году в Гонконге, контрольный пакет акций компании принадлежит французскому концерну по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Сеть DFS Group состоит из более 400 магазинов, в том числе магазинов беспошлинной торговли в крупнейших аэропортах мира. В них представлена продукция свыше 700 всемирно известных брендов.

Предложение об организации первой Китайской международной выставки потребительских товаров было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР официально одобрили ее проведение. Организаторами ЭКСПО выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это будет первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

Общая выставочная площадь составит 80 тыс. кв. м, из которых 60 тыс. займут китайские участники выставки. Cреди иностранных участников будут такие известные компании, как японская Omron, американские Dell и Tesla, испанская Osborne и многие другие. По данным организаторов, свое участие в экспо подтвердили порядка 400 брендов из 50 стран и регионов мира.

Почетным гостем выставки избрана Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги.