В Совфеде предложили в 11 раз снизить размер пошлины за регистрацию объектов газоснабжения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о постепенном снижении для юридических лиц размера государственной пошлины за государственную регистрацию прав на объекты системы газораспределения, в частности, до 2 тыс. рублей с 2023 года. Текст документа, который направлен премьер-министру Михаилу Мишустину для получения отзыва, есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предусмотрено поэтапное снижение размера государственной пошлины. Принятие законопроекта позволит направить большее количество денежных средств на реализацию мероприятий по газификации и стимулировать строительство новых объектов газоснабжения", - говорится в пояснительной записке.

"В 2019 году исполнено около 150 тыс. на технологическое присоединение к сетям газораспределения заявителей, для которых установлена "льготная плата". Таким образом, расходы газораспределительных организаций на выплату пошлины за государственную регистрацию прав на объекты системы газораспределения составили порядка 3,3 млрд рублей", - добавил автор.

Как уточняется в пояснительной записке, в настоящее время размер государственной пошлины для юридического лица составляет 22 тыс. рублей. В ряде случаев газораспределительные организации тратят больше на строительство и регистрацию объектов для технического присоединения, чем сумма оплаты за технологическое присоединение, заявляет Кутепов. Законопроектом предлагается снизить размер пошлины для газораспределительных организаций в отношении объектов газораспределительной системы до 8 тыс. рублей с 1 января 2022 года, а после до 2 тыс. рублей с 1 января 2023 года.

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Уровень газификации по стране должен достичь 83% (по данным "Газпрома", на 1 января 2021 года показатель достигнет 71,4%). Предполагается, что остальные 17% территорий будут получать необходимые услуги с помощью другого вида энергоносителей. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Планируется построить порядка 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%.