Продажи путеводителей на Wildberries выросли в январе - феврале в 3,6 раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Продажи путеводителей на онлайн-площадке Wildberries выросли в январе - феврале 2021 года в 3,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В аналитической службе крупнейшего онлайн-ретейлера России - Wildberries - подсчитали, что в январе - феврале 2021 года продажи путеводителей и туристических карт выросли в 3,6 раз год к году в штуках", - отметили в компании.

По данным Wildberries, самыми востребованными стали путеводители по Санкт-Петербургу, Золотому кольцу и Карелии. Среди наиболее популярных зарубежных направлений оказались Стамбул, Турция и Танзания. В Wildberries также отмечают, что в марте после открытия Грузии для туристов продажи путеводителей по этой стране выросли на 75% в штуках по сравнению с началом февраля.

"Но, тем не менее, лидером спроса остается Санкт-Петербург - за месяц продажи путеводителей по северной столице России подскочили на 158%, в то время как, например, по Турции - всего на 35%. А после восстановления авиасообщения с Арменией в заказах россиян также начали появляться путеводители по Еревану и другим населенным пунктам страны", - добавили в компании.