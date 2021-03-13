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Кабмин смягчил требования к резидентам ТОР в моногородах

В правительстве отметили, что это решение поможет предпринимателям быстрее справиться с последствиями пандемии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому резидентам территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба правительства в субботу.

"Резидентам территорий опережающего развития, расположенных в моногородах, продлят срок выполнения требований по объему инвестиций и количеству созданных рабочих мест", - говорится в сообщении. Уточняется, что постановление поможет предпринимателям быстрее справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее об исполнении обязательств резидентам нужно было отчитываться через год после регистрации в ТОР. Теперь это разрешается делать спустя два года. Это решение также относится к тем компаниям, которые получили или получат статус резидента ТОР с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года, так как значительный период их работы пришелся на ограничения, связанные с COVID-19.

ТОР - это экономические зоны, при работе в которых резидентам предоставляются масштабные налоговые льготы. Это помогает моногородам улучшать социально-экономическую ситуацию и делает их более привлекательными для инвесторов.

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