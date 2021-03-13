Доля Промсвязьбанка в уставном капитале ПИК выросла до 6,77%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк увеличил свою долю в уставном капитале девелоперской группы компаний ПИК на 3,37%. Таким образом, доля банка достигла 6,77%, говорится в сообщении девелопера на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 44 719 813 голосующих акций эмитента, что составляет 6,77% уставного капитала эмитента", - говорится в сообщении.

В частности, Промсвязьбанк приобрел более 22,2 млн голосующих акций девелопера "ПИК", что составило 3,37% от уставного капитала компании.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве и реализации жилья экономкласса. Президенту группы компаний "ПИК" Сергей Гордееву принадлежит 59,33% акций, банку ВТБ - 23%, 17,69% акций компании находится в свободном обращении.

Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным единого ресурса застройщиков, ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.