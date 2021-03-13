Премия Союзного государства в области науки и техники не будет облагаться НДФЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому денежные вознаграждения лауреатов премии Союзного государства в области науки и техники не будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщает пресс-служба правительства в субботу.

"Денежное вознаграждение, которое получат лауреаты Премии Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц", - говорится в сообщении. Документ вносит изменения в перечень премий, которые не облагаются НДФЛ. Уточняется, что постановление касается лауреатов, которые являются налогоплательщиками России.

Отмечается, что денежные премии, согласно общему правилу, облагаются налогом 13%.

Российско-белорусская премия в сфере науки и техники учреждена в 2018 году. Премия присуждается раз в два года трем лауреатам из России и Белоруссии за научные исследования и разработки. Денежное вознаграждение составляет 5 млн российских рублей. В этом году состоится церемония награждения ее первых победителей.