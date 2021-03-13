Крыму и Севастополю могут дать право определять срок микрозаймов для МСП

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Крым и Севастополь могут стать пилотными регионами в праве самостоятельного определения срока микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщила в субботу пресс-служба правительства Севастополя по итогам встречи министра экономического развития РФ Максима Решетникова с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и предпринимателями города.

"Фонд микрофинансирования в Севастополе с 2014 года предоставил 515 микрозаймов на сумму более 1 млрд рублей. Предприниматель Евгений Сокол озвучил пожелание продлить сроки микрозайма через МФО до пяти лет. Сейчас это три года. Министр экономического развития РФ предложил передать полномочия в качестве эксперимента Крыму и Севастополю", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки глава Минэкономразвития осмотрел технопарк "ИТ Крым". Общий объем инвестиций в поддержанный правительством города частный инвестиционный проект на первом этапе превысил 1 млрд рублей. В качестве резидентов в технопарке уже работают 15 IT-компаний, количество резидентов постоянно расширяется. На его территории оборудованы современные офисные помещения, коворкинг, конференц-залы, переговорные комнаты, места отдыха, собственный дата-центр.

"ИТ Крым" - это площадка для возрождения высокотехнологичного предпринимательства. Здесь создается атмосфера "новой экономики". При плотной концентрации IT-специалистов возникнет та самая продуктивная среда для новых проектов и стартапов", - цитирует Развожаева пресс-служба.