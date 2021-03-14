Дрозденко: перевалка белорусских грузов позволит портам Ленобласти увеличить оборот

ТАСС, 14 марта. Перевалка белорусских грузов даст возможность портовым комплексам Ленинградской области увеличить грузообороты. Об этом в воскресенье сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы готовы сегодня и готовы были вчера, и готовы будем завтра переваливать белорусские грузы. Мы уже видим, что это даст нам возможность увеличить грузообороты наших портовых комплексов", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что регион является морскими воротами России, перевалка грузов которого достигла объемов в 100 млн тонн. "Сегодня мы стремимся уже к новой вершине - 200 млн тонн грузов, которые должны переваливаться через портовые мощности", - отметил губернатор.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области журналистам сообщили, что первая партия бензина из Белоруссии поступила в порт Усть-Луга (расположен в Ленинградской области). Эти поставки ведутся в рамках межправительственного соглашения между Россией и Белоруссией.

В середине февраля между Россией и Белоруссией было подписано межправительственное соглашение по организации приема белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Оно предполагает перевалку более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Порт в Усть-Луге определен как основная точка доставки светлых нефтепродуктов.