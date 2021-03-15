"Ведомости": отечественную IT-отрасль могут освободить от плановых проверок

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает возможность освобождения российских IT-компаний от плановых проверок. Такая мера может войти во второй пакет поддержки отрасли, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Как отмечается в документе о поддержке отрасли из Минцифры, с копией которого ознакомилось издание, инициатива предполагает "запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении IT-организаций". Речь идет о проверках пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования, трудовой инспекции и других организаций.

"Да, такая инициатива прозвучала от отрасли, было предложено включить ее во второй пакет. Данная мера должна создать более комфортные условия для ведения бизнеса в сфере IT при введении новых льготных налоговых ставок", - сообщили в пресс-службе Чернышенко.

В случае одобрения меры правительством соответствующий федеральный закон могут разработать к осени текущего года, сообщил источник газеты. Ответственными ведомствами будут определены Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В Минцифры не уточнили, на какой срок действия рассчитана новая мера поддержки.

Второй пакет налоговых льгот для российских IT-компаний, направленный на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты, по ожиданиям Минцифры, примут в марте.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.