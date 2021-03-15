Автопарк общественного транспорта в Хабаровске обновили московскими троллейбусами

ХАБАРОВСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае получили в безвозмездное пользование троллейбусы из Москвы по договоренности с мэром столицы Сергеем Собяниным. Об этом врио губернатора края Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале в понедельник.

О возможности обновления парка общественного транспорта края за счет безвозмездной помощи Собянин и Дегтярев договорились в прошлом году.

"Первые пять троллейбусов из Москвы выходят сегодня на линию. Договоренность с Сергеем Собяниным позволила освободить бюджет краевого центра от дополнительных расходов примерно в 500 млн рублей на обновление общественного транспорта", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что получены троллейбусы АКСМ-321 белорусского производства - третье поколение электротранспорта. "Такой техники в Хабаровске еще не было. Более удобный для пассажиров салон, откидная аппарель для инвалидов-колясочников и мам с детскими колясками. И главное - существенная экономия на обслуживании и эксплуатации, эти троллейбусы потребляют вдвое меньше электроэнергии", - добавил Дегтярев.

Всего будет передано 20 таких машин. Есть также договоренности о передаче в Хабаровский край трамваев и автобусов. Так, автобусный парк Комсомольска-на-Амуре в апреле, как сообщали ТАСС в городской администрации ранее, обновят переданные безвозмездно мэрией Москвы 20 автобусов ЛиАЗ большой вместимости.

По данным регионального правительства, на территории края зарегистрировано более 7 тыс. единиц пассажирского транспорта. Из них более 1,3 тыс. задействованы на регулярных перевозках пассажиров. Парк общественного транспорта требует обновления.