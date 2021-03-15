"Известия": добровольные взносы в местные бюджеты хотят освободить от банковских сборов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Госдума планирует в апреле рассмотреть законопроект Московской областной думы, который подразумевает отмену банковских сборов с добровольных взносов физических лиц, предпринимателей и юридических лиц, направляемых в местные бюджеты в рамках инициативного бюджетирования. Об этом в понедельник со ссылкой на источники пишет газета "Известия".

В настоящее время направляемые в рамках инициативного бюджетирования средства отнесены к неналоговым доходам бюджетов и облагаются банковской комиссией как при их внесении, так и в случае, если их не израсходуют и вернут гражданам, указано в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении газеты.

Как подчеркивается в тексте документа, пожилые люди и малообеспеченные категории граждан болезненно воспринимают любые дополнительные платежи, что снижает привлекательность их участия в подобных проектах. Авторы инициативы предлагают внести изменения в ряд федеральных законов ("О банках и банковской деятельности", "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", "О почтовой связи", "О национальной платежной системе") и запретить взимать банкам комиссию за добровольные платежи.

Как пояснил в беседе с изданием отвечающий за представление инициативы в Госдуме глава комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Тарас Ефимов, Сбербанк дважды удерживал с суммы его инициативных платежей комиссию в размере 500 рублей. Вместе с тем он подчеркнул, что с налоговых платежей, в отличие от инициативных, комиссия банками не взимается.

В Совете законодателей и в комитете Госдумы по местному самоуправлению на законопроект дали положительные заключения, выяснило издание. В ЦБ оценку инициативе не дали, сообщив, что регулятор выскажет свое мнение депутатам в ходе его обсуждения в нижней палате парламента. В Сбербанке воздержались от комментариев, в ВТБ, Россельхозбанке и Альфа-банке на запрос не ответили.

Закон об инициативном бюджетировании

Президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании в июле 2020 года. Закон устанавливает правовые основы для внесения проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов), а также порядок работы с ними местных органов власти.

Путин также подписал еще один закон, который вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ. В частности, устанавливается, что инициативные платежи считаются неналоговыми доходами местного бюджета. Для таких взносов предусматривается исключительно целевой характер. Каждому инициативному проекту будет присваиваться уникальный код классификации расходов бюджета. При этом средства, не израсходованные на реализацию инициативного проекта, подлежат возврату гражданам.