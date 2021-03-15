На Камчатке началась продажа авиабилетов по субсидированной цене в отдаленный поселок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 марта. /ТАСС/. Авиакассы Камчатского края начали продажу субсидированных правительством края авиабилетов в удаленный поселок Оссора, в котором проживают около 2 тыс. человек, по сниженной цене. Это позволит пассажирам добраться до удаленного населенного пункта дешевле и быстрее, сообщил ТАСС министр транспорта региона Владимир Каюмов.

"Снижение тарифа позволит жителям Камчатки гораздо комфортнее долетать до Оссоры. До понижения цены билет стоил 14 200 рублей, и люди, желая сэкономить, выбирали более длинный, но более дешевый маршрут: сначала на автобусе до Козыревска, оттуда вертолетом до Оссоры. Специальным соглашением мы снизили стоимость полетов на самолете, поэтому теперь жители поселка смогут добираться до населенного пункта за 10 200 рублей и всего за два часа", - сказал Каюмов.

До реконструкции взлетно-посадочной полосы в Оссоре, которая позволила отправлять в этот населенный пункт самолеты, добраться до поселка в течение пяти лет можно было только на вертолетах с пересадкой в Тиличиках.

Поселок Оссора - административный центр Карагинского района, находится на северо-восточном побережье Камчатки. Население - около 2 тыс. человек. Добраться сюда из Петропавловска-Камчатского можно только по воздуху, преодолев около 1 тыс. км.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов, в том числе и аэродром в Оссоре.