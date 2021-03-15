На Хайнане подготовили участок скоростной трассы для тестирования беспилотного вождения

ХАЙКОУ /Китай/, 15 марта. /ТАСС/. Первый в Китае участок скоростной автомагистрали подготовлен в южной китайской провинции Хайнань для тестирования технологии беспилотного вождения. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Речь идет о 23-километровом участке автомагистрали G9812 между развязками Цзяцзи и Чанпо. В международной классификации определено шесть уровней автономного вождения. Подготовленный на Хайнане участок скоростной трассы отвечает требованиям для испытания транспортных средств с третьим уровнем технологий автономного вождения.

Условия данного участка позволяют отработать различные сценарии, включая повороты, развязки, въезды и выезды со скоростной трассы. В настоящее время, пишет ресурс, в Китае достигнуты значительные успехи в испытании технологий беспилотного вождения в условиях движения транспортного средства с низкой и средней скоростью. Все большее внимание представителей данной индустрии привлекает вопрос тестирования беспилотных автомобилей на высоких скоростях.

Открытие первого скоростного участка для подобных тестов в Китае, указывает ресурс, будет играть важную роль в продвижении соответствующих технологий на Хайнане.