Инвестиции в основной капитал Китая в январе-феврале выросли на 35%

ПЕКИН, 15 марта. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал коммерческих организаций Китая, за исключением аграрных домашних хозяйств, за первые два месяца текущего года выросли в годовом исчислении на 35%, до 4,523 трлн юаней (около $695,85 млрд). Об этом в понедельник сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Согласно докладу, опубликованному на сайте ведомства, по сравнению с допандемийными данными 2019 года рост составил 3,5%.

Как отмечается в документе, приток капиталовложений в предприятия сельского хозяйства в январе-феврале в Китае увеличился на 61,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в промышленности этот показатель вырос на 34,1%, в сфере услуг - на 34,6%.

В докладе также указывается, что инвестиции в высокотехнологическую отрасль увеличились на 50,1% в годовом выражении, в сектор здравоохранения - на 63%.

Темпы роста инвестиций в основной капитал КНР в последние годы постепенно замедлялись еще до пандемии. В 2016 году они составили 8,1%, а в 2017, 2018 и 2019 гг. понизились до 7,2%, 5,9% и 5,4% соответственно.

По итогам 2020 года инвестиции в основной капитал выросли в годовом исчислении на 2,9%, до 51,89 трлн юаней (около $8 трлн по курсу на момент публикации данных).

Промышленное производство

Государственное статистическое управление Китая также сообщило, что промышленное производство в КНР за первые два месяца текущего года увеличилось в годовом выражении на 35,1%.

По сравнению с допандемийными данными 2019 года, рост составил 16,9%.

До пандемии динамика промышленного производства в КНР постепенно понижалась. В 2017 году она составила 6,6%, а в 2018-м - уже 6,2%. В 2019 году данный сектор экономики продемонстрировал рост на уровне 5,7%.

По итогам 2020 года промышленное производство в Китае выросло в годовом исчислении на 2,8%.

Розничные продажи

Кроме того, Государственное статистическое управление КНР заявило, что объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых двух месяцев текущего года составил 6,973 трлн юаней (около $1,072 трлн), что на 33,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6,4% больше допандемийных показателей 2019 года.

Как отмечается в распространенном докладе, в январе-феврале продажи в сельской местности выросли в годовом выражении на 26,7%, до 918,5 млрд юаней (около $141,3 млрд), в городских районах - на 34,9%, до 6,055 трлн юаней (около $931,5 млрд).

По итогам первых двух месяцев текущего года объем реализации товаров через интернет вырос на 32,5% в годовом выражении, до 1,758 трлн юаней (около $270,5 млрд).

В 2020 году объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,19 трлн юаней (около $6 трлн по курсу на момент публикации данных), что на 3,9% меньше в годовом выражении.