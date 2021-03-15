Инвестиции в технопарк и производственный комплекс в Москве составят 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Объем инвестиций в промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы и производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов в районе Соколиная Гора составит порядка 1,5 млрд рублей, сообщила в понедельник пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

"В промышленном секторе столицы реализуются 39 масштабных инвестиционных проектов, ожидаемый объем инвестиций по ним составит более 80 млрд рублей. <…> Теперь к ним добавятся два новых проекта: промышленный технопарк в Молжаниновском районе на севере Москвы, в реализацию проекта инвестор планирует вложить порядка 1,4 млрд рублей. Другой объект - новый производственный комплекс по изготовлению ударных музыкальных инструментов, который появится в районе Соколиная Гора. Предприятие общей площадью порядка 2 тыс. кв. м расположится на участке 0,29 га, инвестиции в проект составят 100 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что в результате реализации этих проектов будут созданы около 400 рабочих мест. Решение о передаче инвесторам без торгов двух земельных участков на севере и на востоке города общей площадью 3,66 га было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии.

"В 2021 году уже было принято два решения о предоставлении земли без торгов <...> под реализацию проектов в промышленном секторе. Одно из ведущих материаловедческих предприятий России "ВИАМ" на двух участках общей площадью 1,45 га в районах Новокосино и Гольяново построит более 6 тыс. кв. м производственных площадей и создаст свыше 160 рабочих мест", - добавил глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.