Гендиректора Danone отправили в отставку

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Совет управляющих французского гиганта Danone снял с должности главу компании Эмманюэля Фабера. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Danone.

"Совет завершил полномочия Эмманюэля Фабера на посту президента - генерального директора и назначил председателем совета управляющих Жиля Шнеппа, решение вступает в силу немедленно. Международный генеральный директор Вероник Пенкиенати-Бозертта и генеральный директор [Danone] в Северной Америка Шейн Грант будут управлять компанией совместно, пока продолжаются поиски нового генерального директора", - отмечается в коммюнике.

Отставке предшествовало продолжавшееся несколько месяцев противостояние в рядах руководства относительно стратегии управления компанией. Акционеры настаивают на приостановке или полной отмене предложенного Фабером плана реорганизации и снижения издержек.

Теперь 62-летнему Шнеппу вместе с двумя временными управляющими предстоит найти кандидата "международного масштаба" на пост главы Danone.

Согласно последнему отчету французского продовольственного гиганта, в 2020 году его оборот снизился на 6,6%, до €23,6 млрд, что на €1,7 млрд меньше, чем в 2019 году. За год акции Danone потеряли четверть своей стоимости на Парижской фондовой бирже. В компании надеются, что 2021 год станет "годом восстановления" после пандемии.