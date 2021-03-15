"Газпром" за 2,5 месяца увеличил экспорт газа на 28,3%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. "Газпром" с 1 января по 15 марта 2021 года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 8,4% (или на 8,7 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 112,4 млрд куб. м. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 28,3% (или на 9,5 млрд куб. м), до 42,9 млрд куб. м газа, говорится в сообщении холдинга.

В частности, увеличились поставки в Германию (на 28,7%), Турцию (на 80,5%), Финляндию (на 74,2%), Сербию (на 61,5%), Румынию (на 77,7%), Болгарию (на 52,1%), Грецию (на 24,5%).

"Газпром" отмечает сохранение высокого спроса на газ в начале календарной весны на фоне холодной погоды. Так, поставки в Турцию с 1 по 15 марта 2021 года выросли в 11,5 раза относительно первой половины марта прошлого года, а фактический объем поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с 1 по 15 марта 2021 года стал в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Холдинг указал, что экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" регулярно идет с превышением суточных контрактных обязательств "Газпрома".

Поставки газа из газотранспортной системы на внутренний рынок с начала года увеличились на 22% (или на 15,1 млрд куб. м).