Число обращений потребителей в Роспотребнадзор в 2020 году возросло на 20%

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Количество обращений потребителей в Роспотребнадзор в 2020 году возросло на 20%. Об этом сообщил в понедельник начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

"Сфера услуг - это та сфера, где все последние 10 лет мы наблюдаем устойчивый рост числа обращений граждан, которых стало больше, чем в торговле. Эта тенденция в 2020 году лишний раз себя подтвердила, и рост числа обращений произошел где-то на 20% в целом по итогам года, <...> как раз в основном за счет сферы услуг", - сказал он на пресс-конференции "Эффекты пандемии. Самочувствие потребителей и потребительского рынка".

Кроме того, в прошедшем году увеличилось число обращений в сфере авиаперевозок и туризма.

Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day) отмечается ежегодно 15 марта, он был учрежден в 1982 году. Международная организация потребителей (CI) объявила, что девизом Всемирного дня защиты прав потребителей в этом году является "Борьба с загрязнением пластиковыми материалами" (Tackling Plastic Pollution).