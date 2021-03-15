ВВП стран G20 вырос на 2,1% в четвертом квартале 2020 года

ПАРИЖ, 15 марта. /ТАСС/. Суммарный уровень валового внутреннего продукта (ВВП) стран Группы двадцати (G20) вырос на 2,1% в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает в понедельник Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В коммюнике отмечается резкое замедление увеличения данного показателя на фоне роста в третьем квартале (+7,8%). В то же время первые два квартала 2020 года были отмечены беспрецедентным спадом активности на фоне глобальной пандемии коронавируса. В целом же за год ВВП стран "двадцатки" упал на 3,3%, и лишь Китай (+2,3%) и Турция (+1,8%) сумели сохранить положительную динамику.

Среди стран G20 наибольший рост продемонстрировала Индия (+7,9% ВВП) после еще более высокого роста в третьем квартале (+23,7%). В четвертом квартале ВВП Мексики вырос на 3,3%, Бразилии - на 3,2%, Австралии - на 3,1%, Индонезии - на 2,9%, Японии и Саудовской Аравии - на 2,8%, Китая - на 2,6%, Канады - на 2,3%, Турции - на 1,7%. В ЮАР и Республике Корея рост составил 1,5% и 1,2% соответственно. США показали рост на уровне 1%.

ВВП Великобритании за четвертый квартал также прибавил 1%, однако в целом за год он снизился на целых 9,9%. В Германии рост составил всего 0,3%, а Франция и Италия показали отрицательную динамику на уровне -1,4% и -1,9% соответственно после сильного роста в третьем квартале (+18,5% и +15,9% соответственно). В целом же четвертый квартал ознаменовался падением общего ВВП стран ЕС на 0,5%.

Ранее ОЭСР опубликовала предварительный доклад, в котором спрогнозировала рост ВВП стран Группы двадцати на 6,2% в 2021 году, а в 2022 году он составит 4,1%. При этом в 2020 году прогнозировалось падение общего ВВП "двадцатки" на 3,2%, что несколько оптимистичнее нынешнего доклада. У стран зоны евро, согласно прогнозу, в 2021 году ожидается рост экономики на уровне 3,9%, а в 2022 году показатель роста ВВП прогнозируется на уровне 3,8%.