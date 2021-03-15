Россельхознадзор попросил Казахстан не выдавать сертификаты на поставки картофеля в Россию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор обратился к Комитету госинспекции в АПК Республики Казахстан с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставки картофеля в Россию в связи с участившимися попытками ввоза санкционной продукции. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции, Россельхознадзор обратился в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства республики Казахстан с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на продовольственный картофель, предназначенный для экспорта в РФ", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор серьезно обеспокоен систематическим характером нарушений при поставках продукции из Республики Казахстан в Россию. Ранее ведомство сообщало, что фиксирует попытки ввоза из Казахстана санкционных товаров. Так, 3 марта в Оренбургской области были выявлены три автотраспортных средства, в которых перевозилось более 60 тонн немецкого продовольственного картофеля под видом казахстанской продукции.

"Возобновление поставок станет возможным только после приведения системы фитосанитарной сертификации, осуществляемой в Республике Казахстан, к международным стандартам, предоставления в адрес Россельхознадзора информации о проведенных расследованиях по указанным случаям", - подчеркнули в Россельхознадзоре.