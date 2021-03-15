"Роснефть" может стать лидером отрасли по дивидендной доходности в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Крупнейшая в России компания по добыче нефти "Роснефть" в этом году может стать лидером по дивидендной доходности на акцию среди российских компаний сектора благодаря восстановлению нефтяных котировок и реализации крупных инвестпроектов, говорится в вышедшем в понедельник обзоре сектора банка Goldman Sachs.

Эксперты банка повысили целевую стоимость бумаг компании на 41%, до $10 долларов за GDR (глобальные депозитарные расписки) и подтвердили рекомендацию на уровне "покупать".

Предыдущая оценка банка Goldman Sachs бумаг "Роснефти" составляла $7,1 за GDR. Таким образом, она поднята на 41%, а от текущих уровней в $7,82 за GDR (на 15:00 мск на Лондонской фондовой бирже) она выше на 28%. Эксперты банка включили бумаги "Роснефти" в CEEMEA Focus List - список наиболее привлекательных объектов инвестирования в текущем году в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка.

Оценка дивидендов

По оценке Goldman Sachs, все компании сектора в России выигрывают от восстановления цен на нефть до "доковидных" уровней. Но "Роснефть" обеспечит самый высокий рост дивидендов среди российских нефтяных компаний, считают эксперты банка. Согласно своей дивидендной политике компания выплачивает акционерам 50% чистой прибыли. "По нашим оценкам, в 2021 году дивидендная доходность на одну акцию "Роснефти" вырастет в восемь раз, до 55 рублей, обеспечивая дивидендную доходность на уровне 10%", - отмечают в Goldman Sachs.

Генерировать высокий денежный поток "Роснефть" позволяет способность удерживать низкие затраты на добычу, добавляют в Goldman Sachs. У "Роснефти" они составят в 2021 году около $3 за баррель. В более долгосрочном периоде катализатором роста стоимости "Роснефти" в Goldman Sachs называют реализацию проекта "Восток Ойл". А также преимущества "Роснефти" в сравнении с мировыми мейджорами в дальнейшем сокращении выбросов парниковых газов за счет увеличения утилизации попутного нефтяного газа.

Восстановление спроса на нефть

Также в понедельник пересмотрел целевую оценку бумаг "Роснефти" Bank of America Merrill Lynch, который повысил прогнозную стоимость GDR компании на 17%, до $9 за штуку. Эксперты банка сохранили рекомендацию "покупать" и отметили, что "Роснефть" остается в списке наиболее предпочтительных объектов для инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Один из факторов пересмотра перспектив сектора - повышение долгосрочного прогноза по ценам на нефть с $55 за баррель до 60.

Как считают эксперты Bank of America Merrill Lynch, восстановление спроса на нефть может стать самым сильным с 1970-х годов. При этом эксперты банка отмечают, что конкуренция со стороны сланцевиков США стала слабей: если пять-восемь лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.

В России же, напротив, ресурсная база существенно увеличилась, давая возможность гибче реагировать на возрастающий спрос. По данным Westwood Global Energy, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объемов запасов нефти и газа. Наибольший вклад внесла "Роснефть": три крупнейших мировых открытия нефтегазовых месторождений 2020 года сделаны компанией в Карском море и на Таймыре. По данным Wood Mackenzie, ресурсный потенциал месторождений им. Жукова, им. Рокоссовского и Западно-Иркинского превышает 4 млрд баррелей н. э. У ближайших конкурентов - Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) - менее 2 млрд баррелей н. э.