МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году, поскольку ситуация на рынке является стабильной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен на сахар в 2021 году", - сообщили в министерстве.

В Минсельхозе отметили, что начиная с декабря 2020 года, после подписания соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими производителями и торговыми сетями, средние отпускные цены на сахар составляют порядка 36 рублей за кг для поставки в розницу. Так, по данным на 10 марта, цены производителей на сахар снизились с начала 2021 года на 1,5%, до 35,9 рублей за кг. "Отмечаем, что к соглашению присоединились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - подчеркнули в Минсельхозе.

По мнению министерства, сохранению стабильных цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой на 14,4%, до 1,06 млн га. С учетом этого производство свеклы в 2021 году, по прогнозу, составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, заверили в Минсельхозе.