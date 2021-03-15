WSJ: Пекин требует от Alibaba Group отказаться от доли в медиахолдингах

ТАСС, 15 марта. Правительство КНР обратилось к гиганту интернет-торговли Alibaba с требованием избавиться от части активов, связанных с медиа. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, такое решение китайских властей связано с обеспокоенностью тем уровнем влияния, которое холдинг оказывает на общественное мнение. Официальные лица отметили, насколько расширились интересы Alibaba в средствах массовой информации, и попросили компанию разработать план значительного сокращения ее доли в медиа, не уточняя, от каких активов придется избавиться.

Основанная миллиардером Джеком Ма Alibaba, владеет долей в большом количестве печатных и цифровых медиа и социальных сетей. В их число входят доли в платформе Weibo, которая является аналогом Twitter, а среди газет, принадлежащих Alibaba, самой заметной является South China Morning Post, ведущее англоязычное издание в Гонконге.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследования по подозрению в совершении ею действий монопольного характера. По данным источников The Wall Street Journal, размер взыскания превысит $975 млн.

Alibaba Group - китайская компания, которая является одним из лидеров в сфере интернет-коммерции. Ей принадлежат веб-порталы Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряд других. Среди основных видов деятельности Alibaba - торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Она также обладает одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и обширными активами в сфере СМИ и индустрии развлечений.