Российский рынок акций продолжил обновлять максимумы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский рынок в начале недели продолжил обновлять исторические максимумы. Индекс Мосбиржи вырос на 1,27% - до 3584,49 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,61%, до 1543,99 пункта.

Доллар на 19:36 мск снижался на 0,35% - до 72,98 рубля, евро - на 0,6%, до 87,09 рубля.

"Волна покупок на биржах, запущенная принятием пакета стимулов на $1,9 трлн в США, продолжилась после того, как Китай обнародовал статистику по промышленному производству, которое выросло за январь - февраль 2021 на 35,1%, превысив консенсус-прогноз аналитиков (30%). Лучше ожиданий оказались и розничные продажи в КНР в начале года", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть также не спешит отступать от ценовых уровней в районе $70 за баррель, несмотря на то, что за день стоимость фьючерса на Brent скорректировалась вниз на 0,6% - до $68,8 за баррель.

Корпоративный сектор

В понедельник сразу несколько ценных бумаг обновили максимумы: акции "Русала" (+3,89%), "Северстали" (+1,36%) и "префы" Сбербанка (+3,37%).

"Могло быть и больше, учитывая мощность, с которой рынок идет вверх, но, думается, это еще впереди. Металлурги и нефтяники точно будут в авангарде", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

При этом возглавили список лидеров акции ТМК (+16,16%), продолжив стремительное повышение в ожидании дивидендов за 2020 год в размере 9,67 рубля на акцию, о которых было объявлено на прошлой неделе.

Значительно выросли бумаги Ozon (+2,8%). "Поддержку им оказало включение бумаг компании в индекс MVIS Russia, который использует в качестве бенчмарка провайдер ETF VanEck. Включение акций Ozon с весом 3,53% может привлечь в них средства от пассивных инвесторов в размере до $63 млн", - поясняет старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Хуже рынка торговались бумаги ТГК-1 (-0,9%). "Компания в 2020 году увеличила чистую прибыль на 3,3%, и это соответствовало ожиданиям рынка. Однако прибыль акционеров компании снизилась сравнительно сильно для статистики эмитентов, входящих в "Газпром энергохолдинг", что, возможно, привело к определенной ребалансировке портфелей инвесторов в пользу ОГК-2 и Мосэнерго", - отмечает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Рынок завтра

По мнению Бахтина, динамика мировых рынков может стать более осторожной ближе к середине недели, на которую намечено заседание ФРС США. "Не исключено, что на фоне роста доходности облигационного рынка американский регулятор может дать сигнал о более раннем, чем ожидалось, ужесточении монетарной политики", - считает эксперт.

Инвесторы также ждут обновленного экономического прогноза и комментариев руководства Федрезерва. Кроме того, во вторник инвесторы могут обратить внимание на важную макростатистику - индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за март, а также февральские данные по розничным продажам и промпроизводству в США.

Прогнозный диапазон "БКС Мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на вторник - 3500-3600 пунктов, по курсу доллара - 72,8-74 рубля.

По мнению Осина, во вторник преобладают шансы снижения российских фондовых индексов под влиянием факторов волатильности. Целевые диапазоны "Фридом Финанс" по индексу Мосбиржи - 3530-3650 пунктов, по курсам доллара и евро - 72,7-73,65 рубля и 86,85-87,6 рубля соответственно.