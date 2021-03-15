Эксперты прогнозируют снижение темпа роста интернет-торговли и развитие маркетплейсов в РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) прогнозирует снижение темпов роста рынка внутренней интернет-торговли в 2021 году до 15-20%, а также увеличение роли маркетплейсов. Об этом сообщает пресс-служба Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Тем не менее сообщается, что оценки роста внутренней интернет-торговли в 2020 году разнятся: от 47% до 92%, что соответствует 2,5 - 2,78 трлн рублей. Так, по последним подсчетам ассоциации компаний интернет-торговли, за 2020 год суммарный внутренний и трансграничный оборот составил 3,221 трлн рублей (+58,5%), из них 2,781 трлн рублей приходится на внутренний рынок (+92%). В общем объеме продаж розницы доля e-commerce выросла до 9,6%, при этом доля первого полугодия 2020 года оказалась историческим максимумом (10,9%).

Кроме того, по показателям Data Insight, рынок онлайн-ретейла вырос на 47%, до 2,5 трлн рублей, а пандемия ускорила процесс цифровизации розницы, который даст кратный эффект на рост в ближайшие годы. По показателям Росстата, общий оборот розницы за 2020 год составил 33,55 трлн рублей, а доля интернет-торговли по крупным и средним предприятиям составила 5,9%, что соответствует 2 трлн рублей.

Так, можно говорить об увеличении спроса на услуги онлайн-торговли в 2020 году. Это объясняется тем, что в период пандемии для большинства онлайн стал единственным способом существования в условиях ограничений и остается перспективным направлением развития бизнеса в дальнейшем.

Согласно результатам исследования Data Insight, в котором опрашивались представители бизнеса, продающие товары и услуги на маркетплейсах, 89% увеличили свой оборот, тогда как через собственный интернет-магазин продажи в 2020 году выросли только у 55%. По итогам года около половины продавцов (41%) считают маркетплейсы основным каналом продаж, 14% - единственным, 31% рассматривают площадки в качестве дополнения к другим каналам.

"Мы полагаем, что дальнейший рост онлайн-торговли в России в 2021 году замедлится по сравнению с 2020 годом, поскольку большинство инвестиций, направленных на цифровизацию, бизнес запустил в оборот в год карантинных ограничений. Однако, учитывая увеличение спроса в онлайн-сегменте, мы ожидаем рост внутреннего рынка онлайн-торговли в 2021 году на 15-20%", - подчеркивается в сообщении.