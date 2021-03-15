Минэнерго США: добыча сланцевой нефти в апреле снизится до 7,46 млн баррелей в сутки

ТАСС, 15 марта. Падение добычи сланцевой нефти в США в апреле по отношению к марту составит 46 тыс. баррелей - до 7,458 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в марте оказалась на уровне значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе - порядка 7,5 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в пяти из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в формации Игл-Форд, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в апреле на 15 тыс. баррелей - до 1,033 тыс. б/с, а также в Найобрарской формации - на 15 тыс. баррелей в сутки, до 502 тыс. б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими мартовскими данными ожидается также в формации Баккен на 12 тыс. баррелей в сутки - до 1,116 млн б/с, в формации Анадарко - на 14 тыс. баррелей в сутки - до 362 тыс. б/с. В Пермском бассейне, напротив, ожидается рост на 11 тыс. баррелей в сутки - до 4,292 млн б/с.

Добыча сланцевой нефти в формации Хейнсвилл, как ожидается, сохранится на том же уровне (32 тыс. б/с), а в Аппалачи понизится на 1 тыс. баррелей - до 121 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в США в 2021 году на 100 тыс. баррелей, до 11,1 млн баррелей в сутки. Ожидаемые объемы добычи в 2022 году увеличились на 500 тыс. баррелей, до 12 млн баррелей в сутки.