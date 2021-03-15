Эксперты допустили дальнейший рост цен на пшеницу на российском рынке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Цены на пшеницу на рынке РФ за прошедшую неделю выросли, возможен дальнейший рост. Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе цены на пшеницу на российском рынке выросли. Средние цены на пшеницу 3-го класса укрепились на 100 рублей, до 14 тыс. 50 рублей за тонну, 4 класса - на 175 рублей, до 14 тыс. рублей за тонну, 5 класса - на 200 рублей, до 12 тыс. 975 руб за тонну", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, рост был поддержан оживлением спроса со стороны российских переработчиков и экспортеров. "Российский рынок, вероятно, прошел локальное ценовое дно. Цены на пшеницу растут вторую неделю после стремительного падения ранее на фоне введения экспортных пошлин. С пика в ноябре котировки упали примерно на 14%", - отмечают эксперты.

Они заявили, что экспортеры после паузы активизируют покупки в южных и других регионах. В "Совэконе" отметили оживление внутренних потребителей, многие из которых несколько месяцев покупали минимальные объемы, ожидая дальнейшего падения цен. Они добавили, что это сопровождается сокращением спроса со стороны сельхозпроизводителей.

Краткосрочно эксперты компании "Совэкон" не исключают инерционного продолжения роста. Однако рассчитывать на серьезное укрепление рынка не приходится на фоне в целом вялого экспорта, некоторого снижения экспортных цен и роста рубля, который в ближайшее время может еще заметно усилиться, добавили они.