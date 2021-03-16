Хайнань представил свой туристический потенциал на выставке ITB в Берлине

ХАЙКОУ /Китай/, 16 марта. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань представила свой туристический потенциал на ITB в Берлине - одной из ведущих выставок путешествий в мире, которая состоялась 9-12 марта в режиме видеоконференции и привлекла несколько тысяч предприятий более чем из 120 стран и регионов мира. Об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Участники выставки получили возможность посмотреть демонстрационное видео о туристических возможностях Хайнаня, а также успехах, достигнутых в построении на острове свободного торгового порта с китайской спецификой. Иностранные участники ознакомились и с политикой провинции по созданию благоприятных условий для инвесторов.

В ходе мероприятия хайнаньские компании установили контакты с потенциальными иностранными партнерами. В частности, некоторые договоренностей были достигнуты компанией Haiken Group с шестью зарубежными туристическими агентствами, а компания Hainan Kangtai Travel представила туристические маршруты в провинции, разработанные специально для европейских посетителей.

Европейский рынок, пишет ресурс, всегда являлся важным поставщиком туристов в провинцию Хайнань, которая к 2025 году должна стать крупным "международным центром туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

За годы 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.