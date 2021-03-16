Опрос: более 80% компаний в России имеют систему допмотивации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Более 80% компаний в РФ имеют систему дополнительной мотивации, сообщили ТАСС в сервисе "VK Работа" результаты опроса, в котором приняли участие более 1 тыс. российских работодателей и соискателей из сфер торговли (в том числе доставки), гостиничного бизнеса, промышленности, фитнеса и красоты, транспорта (в том числе такси) и связи.

"Согласно опросу работодателей, в большинстве российских компаний (83%) существует система дополнительной мотивации. В 59% компаний это комплексная программа материального и нематериального поощрения, в 33% - только материальная", - уточнили в компании.

По результатам опроса, самым эффективным методом нематериальной мотивации, по мнению как работодателей, так и соискателей, является карьерный рост. В остальном мнения расходятся - важными мерами допмотивации российские компании называют публичную похвалу, корпоративные праздники, грамоты и благодарности, и дополнительные выходные. Сами сотрудники мечтают о возможности пройти обучение за счет компании, получить дополнительные выходные, отправиться на экскурсию или отдых по путевке, а также регулярно получать подарки от компании на важные праздничные даты.

Также отмечается, что только 5% опрошенных сотрудников голосуют за праздничные корпоративные мероприятия, которые проводят 44% компаний. Такая же ситуация с грамотами и благодарностями: их используют в 40% компаниях, хотя значительными их считают всего 2% работников.

В вопросе материальной мотивации мнения работодателей и соискателей тоже разошлись. Работодатели самыми эффективными считают премии по итогам выполнения плана - так ответили 34% представителей компаний. Второе и третье место делят ежегодные и ежеквартальные премии и оплата переработок - 20% и 19% соответственно. На первом же месте в этом списке соискателей оказались фиксированные премии (40%), следом идет оплата переработок (21%), а премии по итогам плана только на третьем месте (16%).

Соискатели также ответили, на какие критерии ориентируются в первую очередь при выборе новой работы. В топ-3 вошли размер заработной платы (77%), близость к дому (56%) и гибкий график труда (34%). Четвертое и пятое места разделили возможность карьерного роста (30%) и наличие социального пакета (30%). При этом для жителей Санкт-Петербурга наличие соцпакета оказалось важнее, чем для москвичей - 38% против 17%, также для людей 18-25 лет гибкий график выплат оказался важнее, чем для людей старше 35 лет - 37% против 13%.