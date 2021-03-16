На Юге России и Северном Кавказе началась посевная

ТАСС, 16 марта. Посевная кампания началась в некоторых регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на встрече с депутатами комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"На сегодняшний день техника уже вышла в поля в восьми субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округах. Засеяно более 123 тыс. га", - сказал он.

Министр отметил, что аграрии России обеспечены семенами в полном объеме. "100%-ная готовность техники своевременно обеспечивается к началу работ в каждом федеральном округе. Мы находимся на постоянном контакте с региональными органами управления АПК", - подчеркнул он.

По словам Патрушева, на особом контроле у Минсельхоза находятся цены на ГСМ и минеральные удобрения. "По этим позициям есть определенный рост, и мы надеемся, что, несмотря на это, аграрии будут обеспечены и горюче-смазочными материалами, и, самое главное, минеральными удобрениями в полном объеме и по необходимой для них цене", - заверил он.