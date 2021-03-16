Россия удержала второе место в мире по нефтедобыче при снижении выпуска на 8,6%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россия в прошлом году снизила добычу нефти на 8,6% в сравнении с 2019 годом, до 512,8 млн тонн, но все равно сохранила второе место в мире по объему ее добычи. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Уровень добычи (нефти - прим. ТАСС) за 2020 год составил 512,8 млн тонн. Это меньше на 8,6% от предыдущего года, упал экспорт на 12%. Но все равно мы остались на втором месте по уровню добычи", - сказал он.

Министр обратил внимание, что соглашение ОПЕК+ позволило частично нивелировать последствия от рекордного снижения спроса на нефть и удержать цены. Добыча газа в прошлом году, по его словам, упала на 6%, до 692,9 млрд кубометров. Экспорт снизился на 2,4%, добавил он.

Ранее Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) сообщило, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн в годовом выражении. Данные по добыче газа в прошлом году ЦДУ ТЭК не раскрывало.

В начале января 2021 года "Газпром" сообщил, что по итогам прошлого года добыча холдинга составила 452,7 млрд кубометров газа, экспорт в страны дальнего зарубежья - 179,3 млрд кубометров газа. Еще один крупный производитель газа в России - "Новатэк" - сообщал ранее, что в 2020 году компания добыла 77,37 млрд кубометров газа.