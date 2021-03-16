Россельхознадзор с 17 марта запрещает ввоз яблок из Брестской области

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 марта вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области Белоруссии в связи с попытками ввоза оттуда санкционной продукции. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор обеспокоен продолжающимися попытками ввоза в Россию из Белоруссии санкционной продукции. 9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области. Продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако, как сообщили в российском ведомстве, маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше.

В Россельхознадзоре отметили, что введенные ограничения будут действовать до предоставления информации о мерах, принимаемых Белоруссией для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора.

Соответствующее уведомление Россельхознадзор направил в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.