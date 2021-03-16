Глава ЕК заявила, что реновация жилья и "зеленая сталь" помогут ЕС восстановиться

БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия в экономике европейских стран, наступившая в результате пандемии коронавируса, открывает путь для масштабной перестройки европейской экономики под альтернативную энергетику, и эта "зеленая" перестройка должна стать главным инструментом восстановления Евросоюза. Такое мнение высказала во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-конференции Berlin Energy Transition Dialogue ("Берлинский диалог по энергопереходу"), посвященной проблемам перехода от традиционных к возобновляемым источникам энергии.

"После пандемии не должно быть никакого возвращения к экономической активности на базе ископаемых источников энергии. Глобальное изменение климата - это кризис, превосходящий по своим масштабам пандемию", - заявила она.

Фон дер Ляйен дала понять, что, подорвав экономику ЕС, пандемия в значительной степени расчистила площадку для возобновляемых источников энергии. В связи с этим Еврокомиссия намерена использовать инвестиции, которые выделяет на поддержку экономического восстановления, в первую очередь в зеленые технологии.

"Треть инвестиций в рамках европейского плана восстановления экономики [суммарным объемом 750 млрд евро на период до 2027 года] будет направлена в зеленые технологии", - заявила фон дер Ляйен. Она напомнила, что этот план дополняет семилетний бюджет Евросоюза в 1,08 трлн евро, который также будет направлен на стимулирование роста.

Квартирный вопрос

Говоря о конкретных предложениях, фон дер Ляйен, в частности, заявила, что Еврокомиссия намерена инициировать самую масштабную кампанию по реновации жилья в ЕС на основе энергосберегающих технологий, поскольку на жилой сектор в Евросоюзе приходится до 40% углеродных выбросов. Широкое распространение каминов, в том числе в многоквартирных домах, которые продолжают использоваться по сей день, остекление одинарным стеклом, большой возраст жилого фонда - это серьезная и массовая проблема для многих стран ЕС. Наиболее остро она стоит в тех странах, которые в годы Второй мировой войны не подверглись масштабным разрушениям крупных городов.

Сталь на водороде

Еще одной мерой, которую намерена реализовать Еврокомиссия - это повсеместное развитие водородной энергетики, которая должна стать основой для тяжелой промышленности Евросоюза, включая самый энергоемкий сектор - металлургическую и сталеплавильную промышленность.

"Возобновляемый водород - это ключ к получению "зеленой стали", - заявила фон дер Ляйен. - Уже к 2024 году мы намерены создать производственные мощности для выработки 1 млн тонн возобновляемого водорода в год, а к 2030 году доведем этот показатель до 10 млн тонн".

Она также подчеркнула, что ключевым элементом борьбы с углеродными выбросами должны стать меры по защите лесов и биоразнообразия в целом.

Нет углеродному импорту

Глава Еврокомиссии признала, что все эти нововведения будут чрезвычайно дороги и приведут к значительному повышению себестоимости продукции государств ЕС, однако, по ее словам, это цена, "которую необходимо заплатить".

Чтобы не допустить вытеснения экологической европейской продукции иностранными конкурентами фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия уже в этом году представит систему углеродных таможенных пошлин, которыми будут облагаться все ввозимые в ЕС товары из других стран мира, где экологические нормы менее жесткие, чем в ЕС. Эта мера должна защитить юную зеленую экономику ЕС и одновременно дать средства для государственного инвестирования в развитие экологических технологий.

"Наша цель по достижению нулевых углеродных выбросов к 2050 году очень амбициозна, но мы должны ее достичь. ЕС готов стать мировым лидером в борьбе с глобальным изменением климата и вести за собой наших международных партнеров", - заявила фон дер Ляйен.