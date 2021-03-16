Строительство обогатительной фабрики на Павловском месторождении начнется в 2022 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. АО "Первая горнорудная компания" в 2021 году планирует приступить к подготовке строительства плавучей обогатительной фабрики для Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на архипелаге Новая Земля (Архангельская область). Ее строительство должно начаться в 2022 году, сообщил ТАСС на II Международном форуме-выставке "Чистая страна" губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"В этом году, я думаю, они (компания) начнут активную геологоразведку, предпроектные работы, предстроительные работы. И думаю, что со следующего года уже перейдут в стадию строительно-монтажных работ", - сказал Цыбульский, отметив, что с учетом сезонности строительные работы начнутся в конце весны следующего года.

Он добавил, что в районе месторождения на Новой Земле в текущем году планируется большой цикл работ, связанных со строительством причальных сооружений, а также проектных и геолого-изыскательских работ (связанных непосредственно со строительством обогатительной фабрики). "Я надеюсь, что не так давно компания получила решение о государственной поддержке своих инвестиций, в этом году в соответствии с графиком необходимо начать практическую реализацию на Новой Земле", - сказал он.

Павловское свинцово-цинковое месторождение было открыто в конце 1990-х годов на острове Южный архипелага Новая Земля. По запасам серебросодержащих свинцово-цинковых руд месторождение входит в пятерку крупнейших в России. Ежегодно на месторождении планируется добывать 3,5 млн тонн руды. Для ее переработки на Южном планируется сооружение горно-обогатительного комбината производительностью 220 тыс. тонн цинкового и 47 тыс. тонн свинцового концентрата в год.

АО "Первая горнорудная компания" выступает оператором и инвестором проекта. Его реализация оценивается инвестором более чем в 78 млрд рублей. В ноябре 2020 года компания подписала соглашение о сотрудничестве при разработке месторождения с финской компанией Metso Outotec.