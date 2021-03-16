Около 10 российских компаний находятся под санкциями США за торговлю с Ираном

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Около 10 российских компаний и организаций оказались под американскими санкциями за сотрудничество с Ираном, Минфин РФ работает с этими юрлицами для минимизации ущерба от введенных США ограничений. Об этом заявил в ходе дискуссии в клубе "Валдай" заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.

В ходе дискуссии обсуждалась возможность возврата США к реализации Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, подписанного в 2015 году.

"Помимо возможности отмены санкций против иранских физических и юридических лиц, на повестке дня лежит вопрос и о том, чтобы снять санкции с тех компаний, которые представляют юрисдикцию третьих стран, включая РФ. По нашим оценкам, после выхода США из сделки в мае 2018 года, под различного вида американские санкции попало до 10 юрлиц из РФ", - сказал Кику.

Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена заявила о пересмотре подходов к СВПД и отозвала требование к ООН по восстановлению международных санкций против Ирана. Однако, по словам Кику, режим односторонних санкций со стороны Соединенных Штатов был сохранен.

"Я думаю, что в рамках возможных дальнейших переговоров Российской Федерации, помимо призыва к сторонам к возвращению к сделке, нужно, естественно, учитывать интересы российского бизнеса и стараться вывести из-под санкций тех лиц, которые были внесены [в санкционный список] после выхода США из СВПД", - сказал замдиректора департамента Минфина России.

По его словам, Минфин работает с попавшими под американские санкции российскими компаниями, чтобы минимизировать последствия введенных против них ограничений.

"В принципе режим Совета безопасности ООН позволяет поставлять, в том числе вооружения и комплектующие. Но тем не менее односторонние американские меры не отменены и, соответственно, к каким-то издержкам это может привести. Мы естественно разработку и анализ такого рода вещей ведем в непосредственном контакте с подверженными рестриктивным мерам компаниями", - сказал Кику.

По его словам, сотрудничество российских компаний с Ираном должно быть продолжено. "Я считаю, что, несмотря на те сложности, которые возникают у некоторых российских компаний, то, что не запрещено резолюциями Совета безопасности ООН, должно происходить, в том числе сотрудничество по линии ВТС. И я уверен, что российские компании заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Ираном, так как не происходит нарушения международных норм", - отметил Кику.