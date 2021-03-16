Дума приняла в I чтении законопроект о казначейском сопровождении и бюджетном мониторинге

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении поправки к Бюджетному кодексу, регламентирующие применение механизма казначейского сопровождения и бюджетного мониторинга. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект устанавливает правовые основания для применения механизма казначейского сопровождения, который предусматривает отражение операций на казначейских счетах, открытых в Федеральном казначействе, со средствами, полученными из соответствующего бюджета в виде субсидий и бюджетных инвестиций, взносов в уставные (складочные) капиталы, а также средствами, направленными на исполнение государственных (муниципальных) контрактов, договоров, источником финансового обеспечения которых являются средства соответствующего бюджета.

При казначейском сопровождении его участники обязательно должны вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности. Устанавливаются основания для применения механизма казначейского сопровождения по отдельным решениям правительства РФ, в том числе расширенное казначейское сопровождение, которое предполагает дополнительные проверки, в частности, расходной декларации о структуре цены госконтракта, факта поставки товара и перечисления целевых средств на счета в кредитных организациях и др.

Определены средства, не подлежащие казначейскому сопровождению. Речь идет о средствах, предоставляемых на основании госконтрактов, контрактов (договоров), предметом которых являются приобретение услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом.

Казначейское сопровождение не коснется средств, подлежащих в соответствии с отраслевым законодательством особому порядку использования и контроля, средств, возмещающих недополученные доходы или фактически понесенные затраты, средств, предоставляемых банкам и госкорпорации "ВЭБ.РФ", кроме того, средств, предоставляемых ФСО России для проектно-изыскательских работ, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в интересах объектов государственной охраны, а также средств, предоставляемых для реализации мероприятий, связанных с обеспечением деятельности президента, правительства, администрации президента и аппарата правительства.

Бюджетный мониторинг

Вводятся положения о бюджетном мониторинге в системе казначейских платежей, которые направлены на недопущение финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения. В рамках бюджетного мониторинга будут формироваться требования по идентификации участников казначейского сопровождения при открытии ими казначейских счетов, выявлению рисков при совершении ими операций с этих счетов. Предусмотрены также соответствующие меры реагирования в отношении участников казначейского сопровождения.

Документ вводит понятие "казначейское обеспечение обязательств". Оно предполагает перечисление средств из бюджетов на оплату обязательств, возникающих у получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений, получателей средств из бюджета, соглашений, источником финансового обеспечения которых являются средства соответствующего бюджета, на основании федеральных законов, актов правительства РФ, а также межбюджетных трансфертов, в пределах суммы, необходимой для оплаты этих обязательств, после санкционирования оплаты обязательств.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года.