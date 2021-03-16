Подготовку кадров для Шелкового пути обсудят участники международного телемоста 18 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Представители ведущих компаний и вузов транспортно-логистической отрасли России, Германии, Австрии, Китая и Казахстана 18 марта в ходе телемоста "Будущее Шелкового пути: единое образовательное пространство от Китая до Европы" обсудят подготовку кадров для новой транспортной системы. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия.

"Спикеры не только обсудят будущее отрасли, вызовы и требования к кадровому потенциалу, образование в транспортно-логистической сфере и международных обменах, но и спроектируют основные вехи дальнейшего сотрудничества с целью укрепления профессиональных, культурных и экономических связей между странами на маршруте нового Шелкового пути", - пояснили организаторы.

На мероприятии выступят генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром, генеральный директор Shenzhen Neptune Logistics Чжу Лучжи, управляющий директор по HR "Казахстан темір жолы" Тамила Микулич, представители РЖД, Duisburger Hafen AG, а также руководители международных программ университетов Германии, Австрии, России.

Кроме того, в ходе телемоста будет представлен новый проект "Объединенной транспортно-логистической компании - Евразийский железнодорожный альянс" (ОТЛК ЕРА) - цифровая платформа транспортно-логистического центра карьеры. Она станет площадкой для профессиональной коммуникации в отрасли на международном уровне и упростит процесс осуществления обменов и стажировок для работодателей, студентов и выпускников из стран Европы и Азии.

Информационным агентство России ТАСС и ОТЛК ЕРА выступают организаторами телемоста.