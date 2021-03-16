Свыше 88 тыс. тонн плодов и ягод собрали аграрии Липецкой области в прошлом году

ЛИПЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Свыше 88 тыс. тонн плодов и ягод собрали по итогам минувшего года аграрии Липецкой области, что на 20% превышает показатели урожая 2019 года. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В 2020 году в хозяйствах всех форм собственности региона было собрано 88,7 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, это на 20% больше, чем годом ранее", - сказал Артамонов. По его словам, повышение объемов было достигнуто, прежде всего, за счет замены высокорослых экстенсивных яблонь на интенсивные низкорослые с урожайностью не менее 300 - 400 центнеров с гектара. Кроме того, проводится закладка современных садов на карликовых подвоях с уплотненной схемой размещения деревьев и ягодников, которые дают быструю окупаемость затрат и позволяют получать гарантированную прибыль.

В настоящее время, продолжил глава региона, ведется подготовка к новому сезону и, в частности, обрезка садов. "Общая площадь плодово-ягодных насаждений в регионе составляет 11,1 тыс. гектаров, в том числе в плодоносящем возрасте - 8,2 тыс. гектаров", - отметил Артамонов. Как ожидается, нынешней весной садоводы заложат еще 310 гектаров садов, ягодников и питомников, причем все они - интенсивного типа. К концу года общая площадь заложенных садов должна достигнуть 430 гектаров, из них 390 гектаров - интенсивные.

"Выращенные на липецкой земле плоды пользуются огромным спросом по всей России", - заметил Артамонов. Он подчеркнул, что одной из задач областных властей является как раз развитие промышленного садоводства, увеличение площади садов и объемов производства качественной продукции. При этом, как отмечают в пресс-службе областной администрации, местные садоводы получают значительную господдержку. "Всего в 2020 году на развитие в регионе отрасли плодоводства, ягодоводства и питомниководства было выделено более 374 млн рублей, из них 285,1 млн рублей - средства федерального бюджета", - пояснили в пресс-службе.