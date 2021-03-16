Комитет Думы запросит кабмин о причинах непризнания Минтрудом ущерба при покупке помещений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит правительство о причинах, по которым Минтруд отказывается признать ущерб, нанесенный бюджету в ходе приобретения помещений для нужд ведомства и его дочерних структур в Самарской области. Инициатором соответствующего протокольного поручения выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат предложил комитету "запросить правительство о том, почему Министерство труда РФ отказывается признавать ущерб, который выявлен следственными органами в результате расследования уголовного дела по факту хищения не менее 200 миллионов рублей из бюджета при заключении контакта на приобретение для нужд Минтруда и его дочерних структур непригодных для использования помещений".

"Мы поддерживаем обращение и будем работать", - ответил во вторник на заседании Госдумы глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

Согласно тексту протокольного поручения, в Самарской области широкий общественный резонанс приобрело уголовное дело, возбужденное по факту хищения бюджетных средств при приобретении для нужд ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" Минтруда. Как утверждает Хинштейн, несмотря на вскрытые следствием факты противоправных действий, которые привели к покупке непригодных помещений по завышенной стоимости, министерство "отказывается признавать ущерб, нанесенный интересам федерального бюджета".

Депутат предложил запросить в правительстве информацию о причинах такого отказа и мерах, предпринимаемых для взыскания средств.