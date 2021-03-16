Число туроператоров и отелей в программе туристического кешбэка выросло на 40%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Количество участников программы туристического кешбэка со стороны бизнеса в этом сезоне выросло на 40% по сравнению с предыдущими этапам акции, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"На третьем этапе у нас участвуют в программе на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг. Купить туристические услуги можно как на нашем сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы", - отметили в ведомстве.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова ранее сегодня сообщила, что продажа туров по России с кешбэком возобновится в ночь с 17 на 18 марта, отправиться в путешествие можно будет до 30 июня. Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", возврат составит 20% с одной транзакции, но не более 20 тыс. рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на программу туристического кешбэка в 2021 году.